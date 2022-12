O fortalecimento da harmonia entre os Poderes e a consolidação dos vários projetos e programas que atendem à necessidade da população, bem como ações que estão fazendo Rondônia avançar no desenvolvimento, foram pontuados pelo governador do Estado, Marcos Rocha, durante a cerimônia de Diplomação dos eleitos nas Eleições Gerais de 2022, realizada pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE/RO), em ato que atesta a vitória nas urnas, tornando-os aptos a tomarem posse.

Durante a solenidade, realizada na noite de quinta-feira, 15, foram também diplomados o vice-governador, Sérgio Gonçalves, juntamente ao senador, 24 deputados estaduais e oito federais.

No uso da palavra, o governador Marcos Rocha agradeceu a Deus, família, e à população que foi firme ao optar pela reeleição por acreditar no trabalho transparente e de combate à corrupção, com ações que estão fazendo Rondônia verdadeiramente se destacar dentro e fora do País. “A missão de melhorar a qualidade de vida da população e o desenvolvimento de Rondônia tornou-se o maior compromisso quando assumi o Governo do Estado. Seguiremos neste próximo mandato, promovendo medidas que fortaleçam a Saúde, Educação, Cidadania, Economia e outras áreas importantes”, enfatizou Marcos Rocha.

DESTAQUE NACIONAL

Marcos Rocha lembrou que Rondônia recebeu a classificação de ‘‘ótimo’’ no Índice de Transparência e Governança Pública, ficando assim, no quarto lugar no ranking nacional. O desenvolvimento dos municípios com recurso do Estado, marca do seu governo, também foi lembrado na solenidade. “Somos um governo municipalista e vamos continuar levando infraestrutura e urbanização para os municípios”, garantiu.

O chefe do Executivo Estadual reeleito e agora diplomado pediu aos eleitos união pelo bem da sociedade. “A campanha acabou e precisamos unir forças para fazer o melhor para Rondônia, e honrar aqueles que depositaram a confiança em cada um de nós”. O governador também agradeceu aos Poderes Judiciário e Legislativo pelo trabalho sério e responsável feito em prol da sociedade e lembrou com gratidão da parceria desenvolvida nos últimos quatro anos, com o Governo Federal.