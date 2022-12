Duas das três vítimas que morreram no começo da noite desta quinta-feira, 15, em acidente entre um carro Corolla com placa de Ariquemes e um caminhão Bitruck foram identificadas.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, Valdir Sanches, de 57 anos, dirigia o carro Toyota Corolla e tinha como corona Nelson Ferreira, de 65 anos. A terceira vítima que também estava no carro, ainda não foi identificada, pois não portava nenhum tipo de documento.

Valdir seguia pela rodovia sentido Vilhena, quando colidiu de frente com o caminhão Bitruck.

No choque, o carro ficou totalmente destruído e os ocupantes morreram no local. O motorista do caminhão que teria provocado o acidente durante uma ultrapassagem nada sofreu.

Os corpos foram removidos pela funerária Santo Cristo e estão no necrotério aguardando que a terceira vítima seja identificada por amigos, conhecidos ou parentes, haja vista, que não possuía documento.

A funerária Santo Cristo está localizada na Avenida Sabino Bezerra de Queiroz, ao lado do Hospital Regional. Telefone para contato – (69) 98418-5133 – Roberto.