O vice-prefeito de Cacoal, Cássio Gois, foi diplomado na tarde de ontem, dia 15 de dezembro. O político, de 33 de anos, é o deputado mais votado da história de Cacoal até a presente data.

Em mensagem à população, ele agradeceu a oportunidade que lhe foi concedida de representá-la na Assembleia Legislativa.

“A partir de fevereiro assumirei efetivamente o mandato de deputado estadual com o compromisso de atender os interesses da população de Cacoal e dos municípios vizinhos. Trabalharei com o prefeito Adailton Fúria, com quem tenho uma caminhada na política há mais de 08 anos, e serei o seu parceiro na busca do que for melhor para Cacoal”, disse.

Cássio Gois afirmou que não quer ser apenas mais um deputado na Assembleia Legislativa, mas que pretende trazer mais brilho para a política, fazer a diferença. Ele conta que é uma honra ter recebido da população essa autorização de ser o seu representante no parlamento e junto às instituições de governo.

“Assumo o compromisso de cumprir com as atribuições de um deputado, que é legislar e fiscalizar, mas também ter um olhar atento para o município de Cacoal, local do meu domicílio eleitoral, além de buscar uma integração com toda a nossa macrorregião”, afirmou.

Sobre a questão de investimentos em saúde pública, já que Cacoal é um polo regional, o deputado tem falado, em várias ocasiões, que vai cobrar do Governo do Estado que invista também nos vários municípios da região a fim de que hospitais como o Regional e o Heuro não sejam sobrecarregados com atendimentos de menor complexidade que poderiam ser resolvidos no próprio município do paciente.