O corpo de um homem, não identificado, foi encontrado na tarde desta sexta-feira, 16, na linha 8, Km 1 Rumo Colorado, área rural de Cabixi.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, uma pessoa que passava pela estrada vicinal, sentiu um mau cheiro vindo da mata as margens da via, e achou que poderia ser um animal morto ou até mesmo cadáver humano, porém, achou por melhor chamar a Polícia Militar para averiguar a situação.

De imediato uma guarnição foi ao local, os militares fizeram buscas e encontraram o corpo de um homem em avançado estado de decomposição próximo a uma árvore.

A Polícia Técnica Científica (Politec) foi acionada, e a primeira vista, o corpo não aparentava sinais de violência.

Após os trabalhos da perícia o corpo foi removido pela funerária Center Pax e levado para Vilhena, onde passará por necropsia.

O cadáver estava vestido com uma camiseta escura (aparentemente de cor marrom) e bermuda de cor preta, além disso, que não foi localizado documentos pessoais ou algo que pudesse identificar o corpo.