O fato registrado na noite de sexta-feira, 16, pela Polícia Militar (PM) na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, uma guarnição realiza ronda de rotina pelo bairro Maria Moura e União, quando os militares observaram alguns jovens em atitude suspeita em uma Praça localizada entre os dois bairros.

Nas proximidades os PMs também observaram uma motocicleta, no qual tinham informação que aquele veículo estava sendo usado para fazer entrega de drogas.

Com isso, os suspeitos foram abordados e, em revista pessoal, foi localizado uma porção de substancia aparentando ser maconha em posse de L., no qual alegou ser para seu uso pessoal.

Com o suspeito J., foi encontrado oito porções de substancia aparentado ser cocaína, sendo que a princípio alegou ser para o seu uso.

Contudo, após saber que a polícia já tinha conhecimento que ele realizava entrega de drogas, o rapaz confessou que devido ter se tornado usuário de entorpecente, contraiu muitas dívidas, e por este motivo começou a vender o produto para pagar seus credores.

Outro suspeito identificado pela inicial K., estava com uma bicicleta da marca Lotus de cor verde, no qual foi camuflada com de cor azul para disfarçar a cor real do veículo. O jovem disse que não possuía nota fiscal e que havia adquirido a bicicleta por R$ 150,00.

L., além de drogas também estava com uma bicicleta da marca CXR de cor preta, no qual informou ter comprado por R$ 500,00, mas não apresentou nota fiscal.

Diante dos fatos, os envolvidos, as drogas, as bicicletas e a motocicleta foram levados para a Unisp, onde a ocorrência foi registrada.