O agronegócio brasileiro aumentou em 53,2% as exportações para o Oriente Médio em novembro em relação ao mesmo mês de 2021.

Também as vendas para a África, onde estão alguns países árabes, cresceram 39,2% em igual comparativo, segundo dados divulgados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).

As exportações para o Oriente Médio ficaram em US$ 944,7 milhões e a região respondeu por 7,5% do que o Brasil embarcou ao exterior no período. Do mesmo modo, as vendas para os países do continente africano somaram US$ 902,9 milhões e representaram 7,1%.

O Oriente Médio foi o quarto maior mercado de produtos do agronegócio brasileiro e a África foi o quinto. A Ásia, ocupa o topo do ranking. A União Europeia está na segunda posição. Além disso, o Acordo de Livre Comércio da América do Norte (Nafta) em terceiro lugar.

No total, as exportações do agronegócio brasileiro cresceram 51,2% no mês passado, somando US$ 12,6 bilhões. De acordo com o Mapa, o resultado de novembro refletiu tanto aumento de volume como preços elevados dos produtos. Pela primeira vez o Brasil ultrapassou exportações de US$ 10 bilhões em um mês de novembro.

Oriente Médio

Entre os países que foram os maiores destinos das vendas de produtos agrícolas e pecuários do Brasil no mês passado estão: Egito, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. O Egito ficou em 11º lugar, com US$ 268,7 milhões e crescimento de 42%. Já os sauditas ocuparam a 15ª posição, com US$ 216,5 milhões e alta de 60%,. Por fim, os Emirados apareceram em 18º no ranking de compradores, com US$ 214,6 milhões e aumento de 0,1%.

Nas exportações gerais do agronegócio, os cinco principais produtos foram os do complexo soja (participação de 21,7%); carnes (15,2%); cereais, farinhas e preparações (14,7%); do complexo sucroalcooleiro (14,5%); e produtos florestais (10,6%). Eles responderam por 76,7% do valor total exportado pelo Brasil em produtos do agronegócio em novembro.