A Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Rondônia, na noite da última sexta-feira (16), realizando atividade de patrulhamento ostensivo na BR 364, próximo ao km 14, no município de Vilhena, apreendeu um menor de idade com um revólver calibre 38 e seis munições.

O adolescente estava conduzindo um Ford/Fiesta de cor branca e empreendeu fuga quando foi dada ordem de parada pela equipe.

No dia seguinte (17), durante comando de fiscalização de trânsito, em Porto Velho, foi encontrada uma Pistola 9mm e 24 munições com um homem, de 27 anos, que não tinha autorização para transportar o armamento. Além disso, foi identificada uma pequena porção de substância análoga à maconha (Cannabis Sativa) no interior do veículo.

Ainda nessa madrugada (19), próximo ao km 724, a equipe abordou um Fiat/Palio e, durante a busca veicular, foram encontradas duas espingardas, sendo uma calibre 38 e outra calibre 22.

Após a apreensões, os armamentos foram encaminhados à Polícia Judiciária para destinação. Os infratores também foram conduzidos às autoridades policiais, ficando à disposição do Poder Judiciário.