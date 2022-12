Depois da redução de 8,2% no valor do diesel no repasse às refinarias, válida desde o dia 7 de dezembro, o preço do litro do combustível apresentou um recuo médio de 1,65%, para o tipo comum, e de 1,25%, para o S-10.

A movimentação apurada pelo IPTL (Índice de Preços Ticket Log) mostra que o valor do diesel comum foi comercializado pela média de R$ 6,93 e o S-10, de R$ 7,06, na primeira quinzena de dezembro.

Segundo o indicador, no consolidado da quinzena, a redução no preço dos combustíveis é ainda menor, de 1,26% para o comum e de 0,85% para o S-10, se comparado com o de novembro.

Estados

Desde o corte de preço nas refinarias, o Nordeste, que registrou redução de 2,09% para o diesel comum e de 1,72% para o S-10, aparece como destaque. A queda de preços é seguida por todas as regiões brasileiras, com exceção do Norte, onde o tipo S-10 ficou 0,17% mais caro.

Seguindo essa tendência de alta, os dois tipos comercializados no Norte, a R$ 7,40 o comum e R$ 7,56 o S-10, também fecharam o período com as médias mais altas do país. O Sul foi a região a apresentar as menores médias para ambos os tipos, de R$ 6,45 o comum e de R$ 6,53 o S-10.

Entre os estados, a Bahia registrou o maior recuo no preço dos dois tipos de diesel. O comum reduziu 7,81% nos postos baianos e passou de R$ 7,15 a R$6,60; e o S-10 recuou 7,54% e fechou o período a R$ 6,71.

Já a média mais baixa para o tipo comum foi identificada nas bombas de abastecimento do Paraná, a R$ 6,41, com redução de 1,51%. O S-10 com o preço médio mais baixo foi registrado no Rio Grande do Sul, a R$ 6,51, com recuo de 0,61%.

O último levantamento da Ticket Log apurou ainda que, entre os estados e o Distrito Federal, houve um acréscimo de 0,31% no preço do diesel comum comercializado no Ceará e de 0,40% nos postos brasilienses.

Para o tipo S-10, foi identificado aumento no preço do combustível apenas nos estados que integram a região Norte: Amapá, 3,87%, maior acréscimo entre os demais estados; Roraima, com 0,72% de alta; e Acre, que fechou com o combustível 0,13% mais caro.