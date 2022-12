A delegação da seleção da Argentina partiu nesta segunda-feira (19) de volta para o país, um dia depois da conquista da Copa do Mundo, informou a companhia aérea Aerolíneas Argentinas, que está encarregada do retorno dos campeões.

O voo AR1915 saiu do aeroporto de Doha, no Qatar, às 10h44 locais (4h44 de Brasília), com mais de sete horas de atraso quanto ao horário inicialmente previsto. A expectativa é de que a parada em Roma, na Itália, aconteça às 10h36 de hoje.

A companhia prevê que o avião que leva jogadores, comissão técnica e outros integrantes da delegação da Albiceleste pouse no Aeroporto Internacional de Ezeiza, na província de Buenos Aires, às 2h25 desta terça-feira (de Brasília).

Durante os próximos dias, a Aerolíneas Argentinas operará três outros voos com torcedores argentinos que estão em Doha. Dois chegarão a Ezeiza na madrugada de amanhã, enquanto um terceiro pousará na quinta-feira.

Ainda não há detalhes sobre as comemorações oficiais que envolverão os jogadores. O governo da Argentina está analisando a realização de atos com grande concentração de público. Além disso, segundo apurou a Agência EFE, não foi definido como será o encontro da delegação da Albiceleste com o presidente do país, Alberto Fernández.