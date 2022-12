A formação de um ciclone extratropical — ou intensa área de baixa pressão — vai provocar temporais em boa parte da região Sudeste nesta terça-feira (20). De acordo com a previsão da Climatempo, isso eleva o risco para danos.

Nesse sentido, o ciclone extratropical deve atuar sobre faixas dos quatro estados sudestinos. Em São Paulo, por exemplo, os temporais são aguardados no litoral. Em Minas Gerais, em suma, os impactos devem ocorrer na metade leste. Enquanto isso, Espírito Santo e Rio de Janeiro têm a totalidade de seus territórios na rota das tempestades previstas para o dia.

Apesar do ciclone extratropical ser citado pela Climatempo somente no Sudeste, temporais também estão previstos, a saber, para o Sul do país. Além disso, os três estados sulistas podem registrar queda de granizo nesta terça-feira. Por fim, chuvas também devem cair sobre pontos das outras três regiões brasileiras: Centro-Oeste, Norte e Nordeste.

Formação de ciclone extratropical e outros destaques

Confira o resumo da previsão do tempo para as cinco regiões geográficas do Brasil. As informações são da Climatempo e válidas somente para esta terça-feira (20).

Sul

Instabilidades associadas a um cavado e à alta umidade provocam pancadas de chuva sobre o Paraná, Santa Catarina e o norte, sul e leste do Rio Grande do Sul. Nos três estados há temporais, com granizo, e os volumes mais altos são no leste paranaense.

O interior gaúcho terá tempo firme e calor. Já no centro-leste do Paraná e do Rio Grande do Sul, as temperaturas são mais baixas.

Sudeste

Intensa área de baixa pressão (ciclone extratropical) se forma na costa da região e provoca temporais no leste e litoral de São Paulo, no Rio de Janeiro, no Espírito Santo e na metade leste de Minas Gerais, com alto risco para danos.

Além disso, Minas Gerais tem previsão de temporais e chuva volumosa por causa da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS). Cavados também ajudam na formação de chuva volumosa sobre o nordeste paulista. Pancadas isoladas no noroeste e oeste de São Paulo.

Centro-Oeste

Muita chuva e grandes volumes em Mato Grosso, Goiás e no Distrito Federal, por causa do corredor de umidade, da ZCAS e reforço de uma baixa pressão. Em Mato Grosso do Sul, se chover será algo isolado, mas ainda assim com moderada a forte intensidade — e com acumulados mais altos no norte e leste do estado.

Nordeste

O tempo fica aberto em mais áreas da Bahia, do sudeste ao norte, e sem chuva do oeste de Sergipe ao sul do Ceará e sudeste do Rio Grande do Norte. Pancadas de chuva ainda no oeste, sul e litoral baiano e do Maranhão até o norte e leste potiguar, além do leste da Paraíba, de Pernambuco e de Sergipe.

Chuva forte e acumulados altos no oeste da Bahia e no extremo sul do Maranhão e do Piauí.

Norte

Chuva expressiva e com acumulados altos no Amapá, em Rondônia, no Amazonas, no sul do Acre, no Pará e no Tocantins. O que favorece o aumento do nível dos rios e, com isso, há possibilidade de transtornos.

Nas outras áreas da região, as pancadas ocorrem com trovoadas, mas não se descartam eventuais danos.