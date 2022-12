O deputado Ezequiel Neiva destinou quase R$ 800 mil para a aquisição de 17 parques infantis, tipo playground, para o município de Vilhena.

Desse total, 12 foram instalados e já estão à disposição da população. Os playgrounds contam com balanços, escorregadores, tobogã, entre outros atrativos.

Durante a vistoria aos parquinhos, na última semana, Ezequiel Neiva falou sobre o quanto é gratificante poder contribuir com o desenvolvimento do município, com o bem-estar da população. “Cada uma das 17 praças está recebendo um parquinho playground. As crianças agora têm opção de lazer e entretenimento”, observou o deputado ao destacar parceria da prefeitura para a instalação dos parquinhos.

Parquinhos instalados

– Praça Ângelo Spadari – Rua Ricardo Franco, Bairro Centro;

– Praça Av. Rondônia – Av. Rondônia, Setor 19;

– Praça Cidade Verde II – Residencial Cidade Verde, Rua 102-29;

– Praça Residencial União – Rua 11609, setor 116;

– Praça BNH – Setor 40, Rua U, bairro BNH;

– Praça K – Setor 07 Bairro Bodanese, rua Rua 717;

– Praça Aripuanã – Bairro COHAB, Rua h-3;

– Praça Marcos Freire – Rua 732, Bairro Cristo Rei;

– Praça Genival Nunes – Av. Tancredo Neves, Bairro Jardim Eldorado;

– Praça Geraldo Donadon – Rua Paraná, Bairro Alto Alegre;

– Praça Orleans – Rua 8001, Setor 80, Residencial Orleans;

– Praça Setor 23 – Rua 2310, Setor 23.