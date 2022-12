A sessão ordinária realizada na noite desta segunda-feira, 19, na Câmara de Cacoal, finalizou o processo de eleição da Mesa Diretora para o biênio 2023/2024, suspensa várias vezes, e que deveria ser realizado na primeira sessão de dezembro, conforme determina o Regimento Interno da Casa de Leis (leia mais AQUI).

Contudo, um grupo de vereadores, pela 3ª vez consecutiva, evitando que a eleição fosse realizada, se retirou da sessão ordinária no momento em que o presidente da Casa, João Pichek (Republicanos), iniciou a leitura do projeto de lei que autoriza a disputa eleitoral interna.

Duas chapas concorreram na disputa: o “Fidelidade e Compromisso”, liderada pelo vereador Romeu Moreira (União Brasil) e a “Harmonia e Independência continuam”, liderada por Valdomiro Corá (MDB). O Extra de Rondônia acompanhou os trabalhos.

No momento em que começaria a eleição, os vereadores da chapa “Fidelidade e Compromisso”, deixaram o recinto. Mas, mesmo assim, João Pichek continuou as atividades legislativa, solicitando que cada vereador mencione sua decisão com relação à chapa que apoia, inclusive, os que haviam deixado o plenário.

Com apoio da assessoria jurídica do Legislativo, Pichek deu início à disputa, afirmando que “a votação será pública e em ordem alfabética, no qual os vereadores declararão expressamente em qual chapa irá votar”.

Ao analisar que houve empate, já que cada chapa contava com o apoio de seis parlamentares, Pichek utilizou o critério de “vereador mais idoso” para declarar a chapa “Harmonia e Independência continuam”, como vencedora da disputa e Valdomiro Corá (MDB) como novo presidente do parlamento para o biênio 2023/2024.

CHAPAS

A chapa liderada por Corá, que comandará as ações na Casa de Leis no biênio 2023/2024, é composta pelos vereadores Antonio Damião Martins (Vice-Presidente), João Paulo Pichek (1º Secretário) e Lauro Costa Kloch (2º Secretário).

Já a chapa adversária, liderada por Romeu, é composta pelos vereadores Luiz Antônio Nascimento Fritz (Vice-Presidente), Ezequiel Câmara (1º Secretário) e Edimar Kapiche Luciano (2º Secretário).