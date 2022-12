Na sessão ordinária desta terça-feira, 20, na Câmara de Vilhena, o vereador Wilson Tabalipa (PV) ocupou a tribuna da Casa para fazer agradecimentos e anunciar sua aposentadoria da Polícia Civil (PC) após 32 anos de serviço.

Ele lembrou as amizades que fez durante esse tempo na função de policial civil, trabalhando em município como Cabixi, Colorado do Oeste, Rolim de Moura, Porto Velho e Vilhena.

“Em novembro deste ano, me afastei para aguardar minha aposentadoria, totalizando 32 anos servindo à população. Gratidão à instituição da Polícia Civil onde tive amizades fortes e sinceras, experiências vividas, aprendizados do dia a dia e empatia que deve ter um verdadeiro servidor público”, observa.

E completou: “Em cada trabalho de investigação, deixamos um pouquinho de nós e a convicção que fizemos o melhor possível. Gratidão a minha família e todos que, diante de longos anos de serviço, fizeram parte do meu trabalho”.

Em aparte, o presidente do Legislativo, Samir Ali (Podemos), parabenizou Tabalipa e fez elogios ao colega de parlamento. “Quem perde com a aposentadoria do Tabalipa é a instituição Polícia Civil. Tabalipa é um dos melhores seres humanos que já conheci, uma pessoa correta, honrada, que respeita, trabalhador, uma pessoa do bem. Mas você merece descanso também. Dizer, Tabalipa, que tenho grande admiração por você e sei que você cumpriu sua missão aos longos desses anos como policial civil e também, como vereador, tem cumprido sua função com maestria”, destacou.