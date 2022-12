O fato foi registrado pela Polícia Militar (PM), na última quarta-feira, 16, em uma casa na Rua Maceió, no bairro José de Anchieta, em Cerejeiras.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a PM foi acionada a comparecer no endereço citado, onde havia acontecido uma tentativa de homicídio.

Uma guarnição foi enviada ao local, e em contato com A.J., namorada da vítima, ela relatou que seu ex-marido G., estava preso e havia saído da cadeia há poucos dias, e ela já estava se relacionando com outra pessoa.

Contudo, o ex-marido não aceitou a fim do relacionamento e inconformado com a situação foi até a casa C.R., de 33 anos, armado com um revólver, invadiu a residência e a todo o momento apontava a arma para o rapaz dizendo que iria matá-lo.

A cachorrinha de estimação de C., avançou sobre o suspeito, no qual efetuou um disparo que acertou as costas do animal que ficou agonizando, em seguida atirou contra a vítima acertando-o na boca, que saiu correndo e se abrigou em uma casa nas proximidades.

A vítima foi socorrida ao hospital municipal São Lucas e não corre risco de morte.

Após cometer o crime, o suspeito fugiu, porém, algum tempo depois retornou e perguntou para a ex-mulher se o rapaz havia morrido, ela disse que não e que já havia chamado a polícia, com isso, o suspeito fugiu novamente e está foragido.