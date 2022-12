Em Vilhena, um adolescente foi apreendido com substância análoga à maconha e confessou aos policias que assume “bronca” dos colegas para livrá-los dos flagrantes.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, os militares faziam ronda de rotina no centro da cidade, quando observaram, um grupo de adolescentes na Praça Nossa Senhora Aparecida em atitude suspeita.

Como era de conhecimento dos policiais que diversos menores de idade estavam comercializando entorpecente na Praça, os PMs resolveram abordá-los.

Ao perceberem que iria ser abordado o grupo dispersou, porém, alguns deles os miliares conseguiram deter para averiguação.

Próximo a um adolescente foi encontrado uma porção de substancia aparentado ser maconha, no qual ele disse que era de sua propriedade. Logo após confessou que assumiu a “bronca” só para “Salvar” seu amigo que era maior de idade.

O menor infrator também confessou que uma bicicleta que estava com ele, havia assumido a propriedade, pois pertencia a outro colega que não tinha nota fiscal, ou seja, o veículo era procedência duvidosa.

Os militares foram ao endereço do adolescente para informar seu pai que ele havia sido apreendido com droga. Contudo, na casa do menor infrator os PMs encontraram uma placa de “PARE”, na qual, o pai do garoto relatou que um dos filhos havia dito que tinha encontrado a placa na rua, por isso trouxe para casa.

Diante dos fatos, os envolvidos foram conduzidos para a Unisp, onde a coerência foi registrada.