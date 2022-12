O Natal antecipado dos servidores públicos, aposentados e pensionistas de Rondônia chega nesta sexta-feira, 23, com o pagamento da folha salarial garantido pelo governador do Estado, Marcos Rocha.

Com a boa notícia, o Executivo Estadual vai injetar na economia do Estado R$ 438.395.486,70 (quatrocentos e trinta e oito milhões e trezentos e noventa e cinco mil e quatrocentos e oitenta e seis reais e setenta centavos), possibilitando uma expectativa, ainda maior, na movimentação econômica o que tende a gerar um impulso maior no comércio.

Marcos Rocha reforça que Rondônia se consolida como referência em transparência a nível nacional, o que torna o Estado “triplo A” em solidez fiscal. A folha salarial de dezembro é quitada em menos de 15 dias após ter sido efetuado o pagamento da segunda parcela do 13º salário calculado em R$ 323.545.114,02 (trezentos e vinte e três milhões, quinhentos e quarenta e cinco mil, cento e quatorze reais e dois centavos).

EXPECTATIVA

Com os salários de dezembro sendo pagos nesta sexta-feira, 23, e o pagamento do 13º salário pago anteriormente, o governador Marcos Rocha não apenas honra o compromisso de valorizar o servidor público estadual, como, também, garante com que o Governo de Rondônia atinja o valor total de R$ 761.940.600,72 (setecentos e sessenta e um milhões e novecentos e quarenta mil e seiscentos reais e setenta e dois centavos) que serão injetados na economia do Estado, com o aquecimento das compras de fim de ano.

Para o governador Marcos Rocha, durante toda a gestão, o cumprimento do calendário de pagamento foi uma prioridade na administração. “Pagamos dentro do calendário e em alguns casos, também adiantamos os salários dos nossos servidores e continuaremos prezando para que o Estado continue honrando esse compromisso pautado pela transparência na administração pública e sempre combatendo a corrupção”, argumentou o governador.