Ao longo dos últimos quatro anos, o deputado Ezequiel Neiva assegurou mais de R$ 80 milhões de investimento para os municípios, em ações direcionadas à saúde, à educação, à segurança pública, ao esporte, ao lazer, ao social, à agricultura e à melhoria da infraestrutura das cidades e distritos.

Foram mais de R$ 45 milhões em obras de infraestrutura, a exemplo de asfaltamentos, construções de pontes e com a instalação de bueiros armcos; mais de R$ 18 milhões em ações para a Educação; R$ 5 milhões para a Saúde; mais de R$ 6 milhões em implementos agrícolas; R$ 1,1 milhão no social; R$ 1,5 milhão em Regularização Fundiária, entre outros investimentos. Ezequiel Neiva citou o governador Coronel Marcos Rocha como grande parceiro responsável pela liberação dos investimentos.

Para o deputado, a sensação é a do dever cumprido, por ter transformado os compromissos em recursos garantidos, assegurando o bem-estar da população. “Tenho certeza que superamos as expectativas. É gratificante saber que contribuímos com o aumento da produção; com o transporte escolar, com o lazer e entretenimento das nossas crianças; que ofertamos melhores condições de vida para a nossa gente”, observou Ezequiel Neiva ao ressaltar que tudo foi possível com a participação da equipe e dos parceiros.

– Enfrentamos um dos momentos mais difíceis da nossa geração, com a pandemia da Covid-19 que ainda nos assusta. Mesmo diante de tantas dificuldades, juntamente com a nossa equipe conseguimos ajudar os municípios – afirmou o parlamentar.

Neiva destaca que todo o trabalho foi recompensado com a reeleição, sendo o quinto mais votado, com 20.895 votos. “Teremos a oportunidade de dar continuidade no trabalho que estamos realizando. Quero reafirmar o meu compromisso de ajudar ainda mais os municípios”, garantiu o deputado.