Atendendo ao pedido feito pela deputada Rosangela Donadon (União Brasil), o Governo de Rondônia através do Departamento de Estradas e Rodagem, Infraestrutura e Serviços Público (DER), vai construir duas pontes na área rural de Chupinguaia, sendo uma sobre o Rio Pimenta, na RO 495 no Distrito de Boa Esperança, e outra no localizada na RO 496, no Distrito de Novo Plano, também sobre o Rio Pimenta.

O pedido feito com urgência pela deputada foi atendido pelo Governo de Rondônia. Rosangela Donadon destacou que a construção das pontes é de extrema necessidade para toda aquela região, haja visto que na localidade é de grande produção agrícola e pecuária, e sem esta ponte fica um percurso muito difícil entre os municípios de Pimenta Bueno e Chupinguaia.

Segundo Rosangela Donadon a intenção ao construir as pontes é garantir a melhoria do tráfego, trazendo segurança e conforto para os motoristas, logo contribuirá tanto para o escoamento das produções agrícolas quanto para o transporte de gêneros alimentícios, bem como transporte escolar e de pacientes às Unidades de Saúde.

A parlamentar visitou junto com o vereador Idenei Dummer os distritos de Boa Esperança e Novo Plano e constatou a necessidade da construção das pontes sobre o Rio Pimenta.

“Agradeço ao governador o Coronel Marcos Rocha por atender de imediato ao pedido feito para construção das duas pontes sobre o Rio Pimenta em Chupinguaia que é muito importante para o acesso dos moradores da localidade e agricultores que precisam utilizar o trecho, para escoamento das lavouras. Essas pontes vão beneficiar a população da localidade”, disse a deputada.

Sobre as pontes:

Será construída uma Ponte mista, com extensão de 90 (noventa) metros a ser feita em concreto e aço, com 8,80 metros de largura, orçado no valor de R$8.300.000,00 (oito milhões e trezentos mil reais), localizada na RO 496, em Novo Plano, no Município de Chupinguaia.

Também será construída uma Ponte mista, com extensão de 95 (noventa e cinco) metros a ser feita em concreto e aço, com 8,80 metros de largura, orçado no valor de R$8.800.000,00 (oito milhões e oitocentos mil reais), localizada na RO 495, que liga os Distritos de Boa Esperança e Nova Andradina, no Município de Chupinguaia.