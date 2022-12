O presidente diplomado Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou, nesta quinta-feira (22), o nome de quem vai comandar alguns dos ministérios a partir de 2023. Outros 13 nomes serão indicados na próxima semana. São eles:

Ministério das Relações Institucionais – Alexandre Padilha

Secretaria-Geral da República – Márcio Macedo

Advocacia-Geral da União – Jorge Messias

Controladoria-Geral da União – Vinicius Marques de Carvalho

Ministério da Saúde – Nísia Trindade

Ministério da Educação – Camilo Santana

Ministério da Gestão – Esther Duek

Ministério dos Portos e Aeroportos – Márcio França

Ministério da Ciência e Tecnologia – Luciana Santos

Ministério da Mulher – Aparecida Goncalves

Ministério do Desenvolvimento Social – Wellington Dias

Ministério da Cultura – Margareth Menezes

Ministério do Trabalho – Luiz Marinho

Ministério da Igualdade Racial – Anielle Franco

Ministério dos Direitos Humanos – Silvio Almeida

Ministério da Indústria e Comércio – Geraldo Alckmin

Os nomes foram anunciados durante coletiva de imprensa no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), sede da equipe de transição. Antes, os coordenadores dos grupos técnicos fizeram uma apresentação geral dos principais pontos da situação do governo federal.

Lula descumpriu mais uma promessa, feita em 10 de novembro. Na ocasião, o presidente eleito afirmou que Alckmin não seria ministro, uma vez que é vice-presidente. “Eu fiz questão de colocar o Alckmin como coordenador para que ninguém pensasse que o coordenador vai ser ministro. Ele não disputa vaga de ministro porque é o vice-presidente”, disse, na ocasião.

A indicação de Alckmin para a pasta de Desenvolvimento, Indústria e Comércio ocorre após os convidados declinarem do convite — Lula ouviu não, por exemplo, do presidente da Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo), Josué Gomes.

Diversidade

Ao longo da campanha, o presidente diplomado explorou a pauta da diversidade para atrair votos e afirmou que montaria um governo com amplo espaço para mulheres, negros e minorias. Desde o início do governo de transição, entretanto, a prática não tem correspondido ao discurso. Faltando menos de dez dias para o início do novo governo, os nomes já anunciados de primeiro e de segundo escalão são majoritariamente de homens brancos.

No dia 9, Lula anunciou Fernando Haddad (PT) na Fazenda, Rui Costa (PT) na Casa Civil, Flávio Dino (PSB) na Justiça, José Múcio Monteiro na Defesa e Mauro Vieira nas Relações Exteriores. Depois, Aloizio Mercadante na presidência do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).