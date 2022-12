A deputada federal Jaqueline Cassol segue com os compromissos na Câmara dos Deputados, em Brasília, até o dia 31 de janeiro de 2023.

Mas o trabalho por Rondônia continuará além desta data, afinal, a parlamentar é presidente estadual do Partido Progressistas de Rondônia (PP-RO) desde 2015. Nas eleições de 2022, inclusive, o partido elegeu um deputado estadual, o delegado Lucas Torres.

Além disso, comandado por Jaqueline Cassol, o PP apoiou a reeleição do governador Marcos Rocha no segundo turno, disputado com o atual senador Marcos Rogério. Na ocasião, a presidente do PP afirmou que sempre teve posicionamento e que, por isso, decidiu apoiar a candidatura do atual governador. Ela enfatizou, ainda, que permanece com o mesmo posicionamento.

“Em nome do partido do qual sou presidente, continuo declarando o meu apoio à gestão do governador Marcos Rocha. Ainda nas eleições, nós conversamos e firmamos o compromisso de defender pautas tais como o fortalecimento do homem e da mulher do campo, dos produtores de leite e a descentralização da saúde, olhando para o interior do estado”, disse Jaqueline.

Quanto ao futuro do PP-RO, a presidente informou que, em outubro deste ano, ocorreu a Convenção do Diretório Estadual, Biênio 2023/2024 e que o partido já se organiza para os próximos pleitos. “O Progressistas de Rondônia vem crescendo ao longo dos anos e já temos projetos definidos para as próximas eleições de 2024 e 2026”.