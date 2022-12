O Deputado Federal Coronel Chrisóstomo se declarou totalmente contrário aos projetos que aumentam os salários de Ministros do Supremo Tribunal Federal, Senadores, Deputados Federais e do Presidente da República.

O deputado afirma que o Brasil enfrenta problemas econômicos gravíssimos, e este não é o momento de aumentar as remunerações de cargos que já possuem altos salários. “Não é justo com o povo de Rondônia e com o Brasil. Sou totalmente contra aumentar salários de ministros do STF, parlamentares e do Presidente da República”, reforçou Coronel Chrisóstomo.

Ao contrário do que sites e perfis de redes sociais afirmaram durante esta quarta-feira (21), o parlamentar votou um requerimento para apreciar com urgência o projeto que aumenta as remunerações de ministros do STF (REQ 1664/2022). Entretanto, o parlamentar se posicionou contra o aumento no mérito do projeto de lei.

“Em respeito ao povo de Rondônia, eu me coloquei contra o aumento das remunerações. Por coerência, eu também votei contra a PEC que libera mais de R$ 150 bilhões acima do teto de gastos para o Governo Federal em 2023”, concluiu Coronel Chrisóstomo.

