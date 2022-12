Em sua 6ª edição, a Cantata de Natal Sicoob Credisul reuniu cerca de 2 mil pessoas para assistir as apresentações musicais e a grande chegada do Papai Noel na sexta-feira, 16 de dezembro, em Vilhena (RO).

O evento aconteceu na escadaria do Centro de Treinamento e Cultura Sicoob Credisul, com a participação dos corais da Comunidade Santo Expedito, escola Favoo (Coop) e Coral Sicoob Credisul. O espetáculo contou a história emocionante da ‘Estrela do Norte’.

Os corais apresentaram canções tradicionais de Natal e fim de ano, como ‘A paz’, ‘Jingle Bell Rock’, ‘Já é Natal’, ‘Natal Todo o Dia’ e ‘Agnus Dei’. Um dos destaques da noite foi a apresentação de ‘Baba Yetu’, a canção é a oração ‘Pai Nosso’ em Swahii, uma língua africana.

O enredo do espetáculo envolveu o público: o surgimento das tecnologias e o distanciamento das pessoas da verdadeira mensagem do Natal, fez a ‘Estrela do Norte’ se apagar. Mas, com a união dos sons puros de coração, naquela noite, ela voltou a brilhar.

Com a ‘Estrela do Norte’ acesa, chegou o momento mais esperado da noite: a chegada do Papai Noel. O bom velhinho desceu o prédio de rapel distribuindo doces. O momento ficou mais mágico com a neve artificial que caia trazendo o clima natalino.

Casa do Papai Noel

Logo após a sua chegada, o bom velhinho seguiu com suas ajudantes para a Casa do Papai Noel, na Sala Expansão (2º andar) no Centro de Treinamento e Cultura Sicoob Credisul. As visitações gratuitas no local aconteceram até o dia 23 de dezembro, das 15h às 21h. Cerca de 1 mil pessoas passaram pelo cenário e aproveitaram para tirar fotos em família e amigos.

>>>>>>>>>>Clique na imagem para ampliar>>>>>>>>>>