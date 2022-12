Neste sábado, 24, a Diip Bar preparou a “Santa Claus” em comemoração com diversas atrações.

O evento conta com músicas sertanejas no comando de Alipe Alves, funk com Enevax e Garden com Ulis Oliveira, Samuel F, Sir Charls e Haluem.

A abertura será a partir de meia noite, então aproveite para garantir sua entrada.

Para mais informações: (69) 98134-4990 Eliton Costa.