A Prefeitura de Vilhena oferece a emissão gratuita de Carteiras de Identidade (RG) para as pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

O documento inclui a foto e o selo que indica a condição de autista, e assegura prioridade de atendimento e acesso a serviços públicos e privados, especialmente na área da saúde, educação e assistência social.

Essa iniciativa é fundamental para combater o preconceito, a discriminação e o capacitismo, dando a garantia dos direitos das pessoas com deficiência.

Portanto, você ou familiar de uma pessoa com TEA, peça já o seu RG diretamente no Cras, das 7h às 13h, localizado na avenida Rio Grande do Norte, nº 1950 Setor 19.