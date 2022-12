Um homem identificado por Dione Marcos de Souza, de 30 anos, foi assassinado na madrugada desta sexta-feira, 23, durante discussão em uma lanchonete, em Chupinguaia.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a vítima estava em uma lanchonete no Centro da cidade, quando se desentendeu com o suspeito identificado pelas iniciais M.M.S.

No calor da discussão, M., de posse de uma faca desferiu dois golpes na vítima, acertando um golpe do lado esquerdo e outro do lado direito do tórax.

Após cometer o crime, o suspeito fugiu tomando rumo ignorado e ainda não foi localizado pela polícia.

A vítima foi socorrida ao hospital municipal, porém, ao dar entrada na unidade de saúde, não resistiu aos ferimentos e morreu.

O corpo da vítima foi trazido para Vilhena pela funerária Vilhena, onde passou por necropsia. O velório acontece na Capela Mortuária e o sepultamento na manhã deste sábado, 24, no cemitério Cristo Rei, em Vilhena.