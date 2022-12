Atletas medalhistas da categoria infantil da Copa do Brasil de Taekwondo estiveram com o governador Marcos Rocha na manhã desta quinta-feira (22) para apresentarem as medalhas conquistadas na competição e agradecer pelo apoio do Governo de Rondônia por meio da Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer – Sejucel que disponibilizou as passagens aéreas. Ao todo, os seis atletas, que têm entre 7 e 16 anos, garantiram oito medalhas.

A Copa do Brasil de Taekwondo aconteceu em Recife, no estado de Pernambuco, entre os dias 1º a 4 de dezembro de 2022. Quase mil atletas de todas as partes do país participaram do evento, realizado pela Confederação Brasileira de Taekwondo, com apoio da Federação Pernambucana de Taekwondo e da Embaixada Coreana no Brasil.

APOIO

Destacando a importância do apoio ao esporte por parte do Executivo Estadual, o governador Marcos Rocha afirmou, “é uma grande satisfação ter contribuído para que esses atletas pudessem conquistar medalhas. Nosso objetivo é alavancar o nome de Rondônia em todas as modalidades, não só no futebol, mas também no taekwondo, karatê, vôlei. Mostrar o que o nosso estado tem de melhor não só aqui no país, como também fora dele. Vamos continuar trabalhando firmes para o esporte e a educação para que possamos avançar”, ressalta o governador.

Márcio Batista dos Santos é pai dos atletas Jean Carlos Garcia de 11 anos e Geovana Kimberly de 7 anos, que é considerada a faixa preta mais nova do Brasil e que já faz parte do ranking Brasil. Ele afirmou que o apoio do Governo foi fundamental para que os atletas participassem do campeonato. “Sem a contribuição do Governo de Rondônia por meio da Sejucel, nossos atletas não conseguiriam participar dessa competição, mostrar o seu talento e conquistar as medalhas. Por isso, somos gratos por esse incentivo ao taekwondo em Rondônia”, afirma o pai.

Jean Carlos, de 11 anos, conta como foi a vitória na luta final. “Foi uma luta muito difícil, mas consegui vencer o atleta que tinha me derrotado no Campeonato Brasileiro de Taekwondo, no início do ano em Santa Catarina. Quero agradecer ao mestre e aos meus colegas que treinam comigo e que também fazem parte dessa conquista”, afirma.

O mestre responsável pelo treinamento dos atletas é André Ferraz Silva, 4º Dan que atua em uma academia de Porto Velho; federado na Federação de Taekwondo de Rondônia (Fetron); vinculado à Confederação Brasileira de Taekwondo (CBTKD) e registrado no Kukkiwon (registro internacional de Taekwondo). “Não adianta treinar, se dedicar, se não conseguirmos participar de competições, por isso é tão importante o apoio do Governo do Estado ao Taekwondo e ao esporte em geral”, salienta o professor

CONFIRA A LISTA DE MEDALHISTAS

Geovana Kimberly – 7 anos (medalha ouro em: “poomsae” ou movimento);

Jean Carlos Garcia – 11 anos (duas medalhas ouro, sendo uma em: luta, e outra em: melhor atleta infantil);

Paulo Vinicius – 12 anos (medalha ouro em: luta);

Wemilly Nicolly (medalha prata em: “poomsae” ou movimento, e medalha bronze) [não estará na visita];

Pedro Otávio – 15 anos (medalha bronze);

Kawane Sthefany – 16 anos (medalha bronze).

>>>>>>>>>>Clique na imagem para ampliar>>>>>>>>>>