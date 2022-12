Natal é sinônimo de alegria. A esperança é a realidade no Ano Novo.

Um bom Natal, prosperidade no novo ano e que você alcance todos os seus objetivos, faça dessas festividades no final do ano não apenas um momento pontual, mas o auge do que é vivido ao longo do ano.

Meus sinceros votos, Natan Donadon a todos os rondonienses.