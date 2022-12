No decorrer do ano, o governo do Estado de Rondônia, com base nos claros dos postos e graduações existentes na PMRO – Polícia Militar de Rondônia, aliado a demais previsões legais em pleno vigor, promove oficiais e praças na Corporação em três períodos; 21 de abril (Dia do patrono das Polícias, Tiradentes), 25 de agosto (Dia do Soldado) e 25 de dezembro (Natal).

Segunda-feira, 26 de dezembro. O governo do Estado realiza, por meio da Corporação mais uma formatura de promoção de oficiais e praças, desta vez alusiva ao dia 25 de dezembro. Será às 17 horas, no Quartel do Comando-Geral da Polícia Militar.

De acordo com o tenente-coronel PM Alex Miranda, diretor de Comunicação Social da Instituição, ao todo são sete tenentes-coronéis ao posto de coronel, dois primeiros-tenentes ao posto de capitão, dois segundos-tenentes ao posto de primeiro-tenente, 54 primeiros-sargentos à graduação de subtenente, 153 segundos-sargentos à graduação de primeiro-sargento e 100 terceiros-sargentos à graduação de segundo sargento, totalizando assim 318 policiais militares promovidos.

As promoções na corporação além de serem um reconhecimento aos policiais militares pelos valorosos serviços prestados por esses à sociedade, é também mais um degrau de ascensão na carreira Policial Militar, que significa melhores vencimentos para os profissionais em compensação às novas missões e responsabilidades que cada policial militar promovido passará a cumprir e possuir a partir do novo posto ou graduação alcançada.