Na noite de quinta-feira (22) em Cacoal-RO. O 4º BPM realizou a solenidade de reinauguração da Base Policiamento Comunitário do Bairro Teixeirão, que na oportunidade passou a ser denominada Base Comunitária coronel PM Júlio Iago Vieira Trindade, em Homenagem Póstuma ao ex-comandante do 4º BPM.

A Base Comunitária foi inaugurada em Cacoal no mês de abril do ano de 2005. Na época o Bairro Teixeirão foi escolhido como núcleo central e célula primária para a implantação do policiamento comunitário e da filosofia de policiamento comunitário na cidade de Cacoal, para em ato contínuo estender o projeto para os bairros vizinhos, cujo conjunto seria denominado de setor I do policiamento comunitário da cidade de Cacoal.

Já no primeiro ano de sua inauguração, o comandante da Base Comunitária na época Capitão PM Iago juntamente com os policiais, criaram um projeto de policiamento comunitário chamado, “Projeto Teixeirão: Construindo a cidadania por uma comunidade mais segura e menos violenta”. E com esse projeto, participaram do concurso nacional de polícia comunitária, onde obtiveram o 3º lugar na classificação geral. O aludido prêmio foi sinônimo de reconhecimento em nível nacional da Polícia Militar de Rondônia, do exemplar trabalho e empenho que foi desenvolvido por todos os participantes engajados no propósito de aproximar duas vertentes, comunidade e polícia militar.

E desde então a Base Comunitária do Bairro Teixeirão vem se destacando até os dias atuais como sendo exemplo de policiamento comunitário, sempre com a prioridade de aproximar a polícia militar da comunidade e do comércio local, gerando uma melhor sensação de segurança e diminuindo os índices de crime na região de policiamento de responsabilidade da base.

Diante dos grandes momentos históricos da referida Base Comunitária estarem ligados ao Coronel PM Júlio Iago Vieira Trindade, onde foi um dos policiais que mais contribuiu e participou efetivamente da implantação da polícia comunitária em Cacoal, bem como, da construção e instalação da Base Comunitária do Teixeirão, sempre com a visão de implantar essa ideologia comunitária, não medindo esforços para concretização desse ideal.

Diante dessa relação existente entre a Base de Policiamento Comunitário do Bairro Teixeirão e o Coronel PM Júlio Iago Vieira Trindade, por ter sido sempre um grande entusiasta do projeto, sendo o primeiro comandante daquela base comunitária, exercendo a função de abril de 2005 a junho de 2007.

Nesta reinauguração da Base Comunitária, o comandante do 4º BPM, tenente-coronel PM João Carlos Rodrigues Matos, em Homenagem Póstuma IN MEMORIAN do Coronel PM Júlio Iago Vieira Trindade. Resolve atribuir a seguinte designação histórica a Base de Policiamento Comunitário do Bairro Teixeirão em Cacoal-RO, passando a ser designada como: “Base de Policiamento Comunitário Coronel PM Júlio Iago Vieira Trindade”, em homenagem ao Cel PM Júlio Iago Vieira Trindade, falecido no dia 08 de julho de 2021, na cidade de Caçapava do Sul -RS, veio a óbito por complicações clínicas. O militar enquanto na ativa prestou relevantes serviços a corporação e a comunidade, fazendo jus a esta honraria. Estiveram presentes na solenidade autoridades militares e civís, além dos filhos do Cel PM Iago, Iran Trindade e Fernanda Trindade.