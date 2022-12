Acidente envolvendo um carro VW Gol e uma motoneta Biz aconteceu na Avenida Integração Nacional, no Centro de Cerejeiras e deixou duas pessoas feridas.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, o condutor do carro trafegava pela Avenida Integração Nacional, sentido Avenida das Nações à Avenida Brasil, quando foi fazer a conversão para acessar a Rua Paraná a esquerda, foi atingido na lateral pela condutara da motoneta, no qual tinha o proprietário da moto como passageiro.

Após a colisão, o motorista do carro fugiu e não prestou socorro às vítimas, que foram socorridas ao pronto-socorro do hospital municipal São Lucas.

Com informações de terceiros, a Polícia Militar (PM) localizou o carro envolvido e o motorista, no qual disse que fugiu com medo de ser atacado pelo homem que estava na garupa da motoneta, pois ele que estava exaltado.

Por outro lado, a mulher que conduzia a motoneta não era habilitada.