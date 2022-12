Um jovem identificado por Edgar Hardaia Neto, de 26 anos, morreu na tarde deste sábado, 24, durante trilha que fazia com amigos na área rural de Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, o rapaz fazia trilha com amigos na estrada velha de Colorado, quando por motivos ainda desconhecidos foi atingido por um cabo de energia e foi eletrocutado.

O Corpo de Bombeiros foi chamado, mas quando chegou ao local, apenas constatou que o motociclista estava morto.

Ainda não há informações das circunstancias do acidente. A vítima era muito conhecida na cidade, trabalha no Posto de Molas Noma. A Energisa foi comunicada sobre o fato e uma equipe foi para o local averiguar a situação do cabo que provocou o acidente.