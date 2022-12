A véspera do Natal e o feriado em si terão algo em comum, ao menos de acordo com a previsão do tempo. Conforme boletim divulgado pela Climatempo, vai chover em pontos de todas as cinco regiões do Brasil no sábado (24) e no domingo (25). Além da chuva, trovoadas e frente fria devem ser registadas.

Na região Sul, por exemplo, o domingo de Natal deverá contar com as três condições climáticas citadas acima. No Rio Grande do Sul, a chuva será acompanhadas pelas trovoadas — que devem ocorrer justamente por causa do deslocamento de uma frente fria.

Sem menção à passagem de uma frente fria, mas com trovoadas, a chuva ocorrerá no feriado de Natal em diversos pontos do Sudeste, do Centro-Oeste e do Norte. Para o Nordeste, a previsão indica temporais e ventanias para a data.

Chuva na previsão do tempo para o Natal

Confira o resumo da previsão do tempo para as cinco regiões geográficas do Brasil. As informações são da Climatempo e válidas somente para a véspera de Natal e o feriado natalino — sábado (24) e domingo (25).

Sul

Sábado

A presença de um cavado meteorológico e uma baixa pressão deixam o tempo mais instável e com possibilidade de pancadas de chuva na Campanha Gaúcha e na Fronteira Oeste. Chove também no norte paranaense e no leste entre o Paraná e Santa Catarina. Tempo firme e predomínio de sol nas demais áreas.

Domingo

A chuva vem acompanhada por trovoadas no Rio Grande do Sul e é associada ao deslocamento de uma frente fria e a presença de um cavado meteorológico. Os maiores acumulados do dia ocorrem na Campanha e na região central gaúcha.

Em grande parte do Paraná e de Santa Catarina, esse mesmo cavado causa chuva. Na faixa leste dos dois estados os volumes são mais elevados devido ao vento que traz umidade do oceano e favorece a formação de nuvens de temporais.

Sudeste

Sábado

A chuva permanece ocorrendo com forte intensidade sobre o norte, leste e região central de Minas Gerais, no Espírito Santo e no Rio de Janeiro. Céu nublado e pancadas isoladas de chuva em todas as áreas de São Paulo, com tempo firme apenas em Presidente Prudente.

Domingo

A chuva é mais fraca no estado de São Paulo, mas há condições para trovoadas e pancadas pontualmente fortes no Vale do Paraíba e no litoral norte paulista.

Em Minas Gerais, no Espírito Santo e no Rio de Janeiro, a chuva é mais intensa e os acumulados são altos, principalmente no sul e norte mineiro e em todo o estado capixaba, com os municípios afetados devendo ficar em alerta.

Centro-Oeste

Sábado

O tempo firme perde força e predomina apenas no extremo sul de Mato Grosso do Sul. Nas demais regiões do Centro-Oeste, chuva forte e volumosa, com destaque para Mato Grosso e Goiás.

Domingo

A chuva é forte e volumosa no norte de Mato Grosso e de Goiás. Pancadas pontualmente fortes e com trovoadas em Mato Grosso do Sul.

Nordeste

Sábado

Dia de muita chuva e temporais devido à atuação de um cavado meteorológico, circulação de ventos em altitude, calor e alta umidade. A chuva gera elevados acumulados principalmente na Bahia, no Piauí, no Maranhão e no Ceará. Pancadas mais isoladas e céu nublado nas demais áreas da região.

Domingo

Chuva mais isolada e com aberturas de sol entre o Ceará e Pernambuco. Já entre o Maranhão, o Piauí e a Bahia, a previsão do tempo indica acumulados altos, além de

temporais e ventanias.

Norte

Sábado

Tempo firme no norte do Amazonas e em Roraima. Pancadas de chuva pontualmente fortes e com condições para trovoadas e temporais nas demais áreas. Os maiores acumulados são previstos para o Tocantins e o norte do Pará.

Domingo

A chuva ganha intensidade no Pará, no Tocantins e em Rondônia. Nesses estados, os acumulados são elevados. Pancadas de chuva pontualmente fortes e trovoadas em grande parte do Amazonas e do Acre. Tempo firme entre o norte amazonense e Roraima.