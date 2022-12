Um grupo de indígenas fez um protesto na área de segurança externa ao Supremo Tribunal Federal (STF) na tarde deste domingo (25).

Os manifestantes invadiram o lugar e estariam pedindo a libertação do cacique José Acácio Serere Xavante, que integrava o acampamento feito por pessoas insatisfeitas com o resultado das eleições de outubro.

Os militares da Polícia Militar do DF ficaram um do lado do outro, fazendo uma barreira, na porta do Supremo, para garantir a segurança. De acordo com a polícia, a manifestação segue pacífica.