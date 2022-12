O motoboy Estevão Luiz Pinto de Souza, de 22 anos, morreu no na noite de sábado, 24, após ter sofrido um acidente durante o trabalho, em Vilhena.

A vítima se envolveu em um acidente com outro motoboy na noite de sexta-feira, 23, no cruzamento da Rua Antônio Pereira dos Santos com a Rua 528, no bairro Jardim América.

No choque, ambos sofreram politraumatismo e foram socorridos ao pronto-socorro do Hospital Regional em estado grave.

Porém, Estevão não resistiu e morreu. O outro foi transferido para Cacoal, passou por cirurgia e está na UTI.

O velório acontece na Igreja Presbiteriana, no bairro Cristo Rei. O sepultado no final da tarde desta domingo, 25.

Estevão deixa esposa grávida de 8 meses.