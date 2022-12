Não é má vontade. É medo mesmo! Quando um governo que nem assumiu monta uma equipe com 37 ministros e a maioria deles responde a grande número de processos, fica claro que não há qualquer preocupação com lisura e com prestar contas ao país; que não teremos um governo preocupado com a lisura, a defesa dos cofres públicos e, mais que tudo, com a guerra à corrupção.

Claro que há casos em que os processos a que alguns dos futuros ministros respondem, tendem a dar em nada. Mas, em muitos casos, os números são tão exagerados que não se imagina que tudo o que há contra os escolhidos, seja apenas exagero jurídico ou perseguição política. Alguns exemplos: o novo ministro da Justiça, órgão onde o titular precisa ter uma vida ilibada, responde a nada menos do que 277 processos, muitos deles por suspeitas de corrupção.

Ex-governador do Maranhão, entre 2015 e 2022, Flávio Dino está envolvido em suspeitas de ilegalidades do Consórcio Nordeste, que, durante a pandemia, adquiriu respiradores que até hoje não foram entregues. Será dele a missão de comandar um dos ministérios mais importantes do governo Lula. Mas tem muito mais. O futuro ministro da Educação e ex-governador do Ceará, Camilo Santana, tem nas suas costas nada menos do que 261 processos.

O novo Ministro do Trabalho, Luiz Marinho, responde a 230. Alexandre Padilha, das Relações Exteriores, a 132; o ex-governador do Piauí, Wellington Dias, do Desenvolvimento Social, a 109. E por aí vai. De todos os nomes indicados até agora, apenas duas mulheres não têm qualquer problema com a Justiça: Ester Dweeck, da Gestão e Inovação e Cida Gonçalves, do Ministério das Mulheres.

Imagine-se se fosse Jair Bolsonaro ou qualquer outro político brasileiro, senão Lula, a encorpar o futuro comando do país com nomes com tantos processos a responder, em alguns casos por denúncias de corrupção, malversação do dinheiro público e vários outros crimes! A gritaria seria tão grande que, obviamente, o projeto não iria para a frente. A mídia esquerdista e a barulhenta oposição não permitiria, até porque teria apoio do STF, hoje o poder que governa o país. E que, suspeita-se, estaria dando aval para que haja um futuro governo com tantos rolos, apenas porque os nomes representam a ideologia defendida pela maioria dos membros do mais importante tribunal do país.

Fica muito claro que Lula vai poder fazer o que quiser. Ao menos até 31 de janeiro, porque em 1º de fevereiro assume o novo Congresso que, ao menos em teoria, terá ampla maioria de políticos que não concordam com toda esta excrescência. Mas, é claro, todos sabemos como grande percentagem dos políticos se portam. Muitos que receberam os votos dos antilulistas vão virar a casaca, para não perderem as benesses do poder e o dinheiro que dele emana. Estamos mesmo entrando num período muito nebuloso da história do nosso país. Que o Destino tenha piedade dos brasileiros decentes, que não aceitam passivamente este tipo de coisa!

A DOIS ANOS DA ELEIÇÃO MUNICIPAL, JÁ SE PODE FALAR EM OITO NOMES PARA A DISPUTA NA CAPITAL

Falta muito tempo, mas não há dúvida de que a disputa pela Prefeitura de Porto Velho já entrou na alça de mira de muitos políticos. Como Hildon Chaves não pode mais disputar, porque está em seu segundo e definitivo mandato de oito anos (se pudesse disputar, dificilmente perderia!) mas sua cadeira começa a ser cobiçada por muitas lideranças, que têm na Capital seu principal reduto eleitoral. O primeiro nome, apontado até agora como muito quente, é o da deputada federal Mariana Carvalho que, desde agora, teria o apoio do próprio Hildon e do governador Marcos Rocha. Mas tem muito mais gente com chances reais. Léo Moraes, sempre com um eleitorado fiel, é um deles. Outro é o deputado estadual Marcelo Cruz, um político em ascensão em Porto Velho e em Rondônia. A deputada federal Cristiane Lopes, que assume sua cadeira na Câmara em 1º de janeiro, deixaria o posto recém ocupado para buscar novamente a eleição como Prefeita, ela que, na última eleição, foi para o segundo turno contra Hildon Chaves? A lista parece não ter fim, a quase dois anos da disputa. Nela estão o ex-prefeito e ainda deputado Mauro Nazif, o advogado e professor Vinicius Miguel, uma das lideranças dos partidos à esquerda; a ex-senadora e agora participante do governo Lula, Fátima Cleide e, não se pode esquecer, do ex-governador Daniel Pereira. Claro que, por enquanto, tudo é estudo de futurologia. Mas que são nomes quentes, os aqui citados, são mesmo!

CONFÚCIO HOMENAGEIA GURGACZ E LAMENTA SAÍDA DELE DO SENADO: “SERÁ UMA PERDA PARA RONDÔNIA!”

“Ao meu querido amigo Acir Gurgacz!” É com este título que o senador Confúcio Moura publicou em seu blog, um longo texto em homenagem ao outro senador rondoniense, também liderança de Ji-Paraná, que deixa sua cadeira no Congresso, depois de oito anos. Confúcio começou escrevendo: “Eu sou muito suspeito para falar do senador Acir Gurgacz, justamente pela amizade que temos, que vai além das lides políticas. Digo que é uma perda para nós, de Rondônia e para o Senado Federal, se privar da presença dele no Parlamento. Ele é um formador de consenso, um democrata na sua essência”. Confúcio acrescentou: “quando presidiu a Comissão da Agricultura e Reforma Agrária do Senado, sempre deslocava as audiências públicas e as descentralizava para as cidades do interior, tanto para Rondônia como para outros estados. Levava o Senado para perto das pessoas e sempre colocava as pessoas comuns na tela da TV Senado. Isso ele fez muitas vezes. Estamos juntos, Acir e eu, há muitos anos. Ele me ajudou no governo. Nos dois mandatos de governador do Estado de Rondônia esteve ao meu lado. Como prefeito de Ji-Paraná lançou as bases do crescimento da cidade, que até hoje se orienta pelo que planejou e pelo que fez. Onde ele passa, Acir deixa sua marca”; Vale a pena ler o texto na íntegra. Quem quiser, acesse o link https://blogdoconfucio.com.br/ao-meu-querido-amigo-acir-gurgacz/.

ALAN QUEIROZ, AUTOR DA LEI QUE PARCELA O IPVA, DEFENDE FACILIDADES PARA O CONTRIBUINTE

Corrigindo: é de autoria do deputado Alan Queiroz (e não de Laerte Gomes, como foi publicado por engano neste Blog), a lei que autoriza o parcelamento do IPVA dos veículos, em Rondônia, em até cinco vezes. O parlamentar, que teve longa carreira na Câmara de Vereadores da Capital e vai entrar para seu segundo mandato com uma cadeira na Assembleia Legislativa, comemorou a sanção da nova lei, pelo governador Marcos Rocha: “Hoje vivemos em um mundo onde tudo se parcela. Até nos supermercados é possível parcelar as compras. Em relação ao carro, também há facilidades, inclusive nos sistemas de manutenção. Então vejo necessário facilitarmos o parcelamento dessa dívida, .já que vivemos em uma situação econômica delicada. É importante termos esse compromisso com o contribuinte, que já paga muitos impostos e precisa ter sua vida facilitada.” A nova lei, que já está valendo, dá a opção do pagamento do tributo em cinco vezes. O Governador vetou a documentação liberando o veículo após pagamento da primeira parcela, alegando que isso poderia causar grande inadimplência. A proprietário do veículo só receberá toda a documentação após o pagamento da última parcela.

PAIM LUTOU POR ANOS POR UM SALÁRIO MÍNIMO DE PELO MENOS 100 DÓLARES. AGORA, ELE JÁ ESTÁ VALENDO 245 DÓLARES

Claro que ainda é muito pouco, mas a gente deve lembrar como era 200 reais, há apenas dez anos atrás. Na época, o valor representava apenas algo em torno de 75 dólares, obviamente aos valores de então. Foi uma grande luta (liderada, por vários anos, pelo senador petista Paulo Paim, do Rio Grande do Sul), até que, em 2006, pela primeira vez na história, o salário mínimo bateu nos 100 dólares. Paim é um parlamentar que se mantém no Congresso desde os anos 80, quando começou como deputado federal e depois se elegeu senador em 2003, ocupando sua cadeira desde então, ou seja, completará duas décadas no Senado neste ano que está chegando. Sua batalha pelos 100 dólares começou em 1995, para se ter ideia de quanto tempo durou sua batalha. Neste ano de 2023, quando Paim chega aos 20 anos de Senado, o novo salário mínimo, de 1.300 reais, já aprovado, representa, aos valores de hoje, nada menos do que 245 dólares, com o dólar do dia cotado, em média, a 5 reais e 30 centavos. Embora ainda haja milhões de trabalhadores recebendo apenas o salário mínimo no país, há outros tantos que já superaram este valor, graças ao crescimento da economia. A luta de Paulo Paim, contudo, não terminou. Quem sabe em breve teremos um mínimo batendo nos 300 dólares?

A MOVIMENTAÇÃO DOS RAUPP PODE SIGNIFICAR QUE ELES SE PREPARAM PARA VOLTA À VIDA PÚBLICA?

Na política, são muito poucas as coisas que acontecem por acaso, de surpresa, sem indicar algum norte. Por isso, embora ainda de forma não midiática, mas constante, se pode observar uma presença mais constante de dois grandes nomes da política rondoniense, em eventos ainda apenas internos, mas, sem dúvida, esse envolvimento pode representar muita coisa em termos de futuro, ainda mais quando se fala sobre o casal Valdir e Marinha Raupp. Ele, governador e senador de grande destaque no Congresso. Ela, com seguidos mandatos de deputada federal, tendo em seu currículo a maior votação individual que um candidato de Rondônia já conquistou para a Câmara Federal. Só quem chegou mais próximo aos 110 mil votos de Marinha Raupp, muitos anos depois, foi o médico e secretário de Saúde do Estado, Fernando Máximo, ni último pleito, quando bateu nos 85 mil votos. Nesta semana, pouco tempo antes do Natal, Valdir Raupp e Marinha participaram de uma reunião em Porto Velho das mulheres emedebistas. Outro político presente foi o deputado estadual Williames Pimentel. Um bom número de participantes aplaudiu o casal. No encontro, se falou muito na importância da participação das mulheres do MDB nas futuras eleições. Que não se enganem os que imaginam que, por não ter disputado a eleição de 2022, o casal Raupp está fora da política. Nada disso. Onde vão, ambos têm ouvido apelos para que retornem à vida pública. O futuro dirá se eles atenderão os apelos.

OS DINOS DO RÁDIO E DA TV CHEGAM AO FIM DE MAIS UM ANO DE GRANDE SUCESSO EM TODAS AS REGIÕES DE RONDÔNIA

Mais de uma década no rádio. Quase uma década na TV. Os Dinossauros chegam ao final de mais um ano como campeões de audiência em toda a Rondônia. Pelas emissoras da rede Parecis FM, de segunda a sexta, do meio dia até às 14 horas e aos sábados, na SICTV/Record, também no mesmo horário. É impressionante o volume de mensagens recebidas durante os programas, vindas de dezenas de cidades rondonienses. Num só programa, apenas como exemplo, quando o programa Papo de Redação na TV demonstra a sua liderança no horário, chegam comentários de telespectadores de Porto Velho, Ji-Paraná, Rolim de Moura, Cacoal, Vilhena, Jaru, Rolim de Moura, Ouro Preto do Oeste, Ariquemes de dezenas de outros cidades. O time de Dinossauros, que infelizmente perdeu Sérgio Mello, um dos seus melhores membros, falecido precocemente, tem no rádio as presenças de Everton Leoni, Beni Andrade, Jorge Peixoto e Sérgio Pires. O conhecido advogado Juacy Loura Júnior também participa. Aos sábados, o time é o mesmo, acrescido de uma figura das mais respeitadas e queridas de Rondônia, o médico Hiran Gallo, um orgulho para nosso Estado, que hoje preside o Conselho Federal de Medicina. Neste sábado, com a presença de todos os Dinos, o Papo de Redação foi mais uma vez sucesso total, debatendo, discutindo, eventualmente elevando o tom, mas, sempre, caindo nas graças do ouvinte e dos telespectadores.

PERGUNTINHA

Seu Papai Noel deste ano chegou bem gordo e cheio de presentes ou estava magrinho, prenunciando um ano difícil que teremos pela frente?