Ao encerrar 2022, a prefeita de Chupinguaia, Sheila Mosso, destacou o trabalho dos vereadores locais, elogiou o atual presidente da Casa de Leis, Toninho Bertozzi e pediu ao futuro gestor do Legislativo, Ederson Luís Fassicolo, o popular Eder da Van, que assume as atividades legislativas em 1º de janeiro de 2023, “união e parceria” em prol do município.

Ela disse que Executivo e Legislativo construíram ao longo dos últimos dois anos um mandato de respeito e harmonia e muito progresso para Chupinguaia.

Com relação ao mandato de Bertozzi à frente da câmara que encerra em 31 de dezembro, a prefeita disse que “a população recebeu da atual presidência um vereador atuante, comprometido com os interesses do povo, que buscou parcerias para atender as necessidades da população chupinguaiense, um político ético, responsável, humilde”.

Por outro lado, pediu ao futuro do presidente da Casa de Leis união entre os poderes. “Ao futuro Presidente da Câmara, Eder da Van, que estará frente ao Legislativo para o biênio 2023/2024, que Deus te abençoe nesta nova caminhada. Desejo, de todo coração, um mandado de excelência, e que, assim como seu antecessor, que possamos exercer um mandato de união e progresso, com muita parceria entre o executivo e legislativo prol da nossa amada Chupinguaia”, encerrou.