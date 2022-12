A Secretaria Municipal de Fazenda (Semfaz), divulgou, nessa semana, através do Diário Oficial de Vilhena (DOV) nº 3635, a vencedora do veículo Fiat Mobi zero km, do programa “Minha Nota tem Valor para Vilhena”.

O veículo passará por trâmites junto ao Detran e será entregue em cerimônia a ser realizada em janeiro de 2023.

O veículo Fiat Mobi, zero km, no valor de R$ 68.500,00, foi sorteado através de notas fiscais de serviço emitidas no comércio de Vilhena entre as datas de 16/12/2021 até o dia 15/12/2022, tendo o total de 309.339 números da sorte participantes. A extração da nota vencedora foi realizada no último dia 19, pelo concurso da Loteria Federal de nº 5725.

A sorteada do veículo foi Eloisa Araújo Nechel. Ela solicitou uma nota fiscal de serviços veterinários, no dia 21 de março na empresa Espaço Animal, no valor de R$ 150,00.

De acordo com o presidente da comissão organizadora do programa “Minha Nota tem Valor para Vilhena”, Bryan Chrystopher Martins, a entrega do veículo será realizada em janeiro. “Após a realização do sorteio e a divulgação nos meios oficiais da Prefeitura, vamos preparar a documentação para os trâmites junto ao Detran, e assim que concluído, faremos a cerimônia de entrega aqui no Paço Municipal, provavelmente até a segunda quinzena do mês de janeiro, lembrando que 2023 terá ainda mais sorteios, com muito mais chances de ganhar”, aponta Bryan.

De acordo com Roberto Scalercio Pires, secretário municipal de Fazenda, estima que a próxima edição seja ainda mais grandiosa. “Finalizamos mais um ano do programa com muito sucesso, em 2022 destinamos cerca de R$ 160 mil em prêmios. Estamos montando o cronograma para 2023, pensando em novos prêmios, visando incentivar a comunidade a solicitar as notas fiscais de serviço”, reforçou Roberto.

Para participar do programa “Minha Nota Tem Valor para Vilhena”, basta solicitar no comércio, a emissão da sua nota fiscal de serviço, e automaticamente será gerado o número da sorte. A nota fiscal de serviço pode ser solicitada em estabelecimentos de tratamento odontológico, médicos, exames laboratoriais, serviços estéticos, eletrônicos, mecânicos, dentre outros. Mais informações podem ser conseguidas através do telefone e WhatsApp da Semfaz e ISSQN, através dos números (69) 3919-7011 ou (69) 3919-7015.