O acidente envolvendo uma ambulância VW Saveiro com placa de Cerejeiras e um carro Chevrolet Tracker com placa de Vilhena, aconteceu na manhã desta segunda-feira, 26, no Centro de Cerejeiras.

De acordo com infamações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a ambulância seguia pela Avenida das Nações sentido Colorado, quando no cruzamento com a Avenida Integração Nacional, colidiu com carro, no qual o condutor trafegava sentido Pimenteiras.

No choque, a ambulância que transportava um paciente para fazer hemodiálise em Vilhena tombou.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e socorreu o paciente ao hospital municipal São Lucas, onde ficou em observação.

O motorista não sofreu ferimentos. Um acompanhante da ambulância sofreu escoriações.

A Polícia Militar (PM) isolou a área para a Polícia Rodoviárias federal (PRF) registrar a ocorrência, haja vista, que a via é uma rodovia federal (BR-435).