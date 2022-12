O ser humano é formado por um corpo, por habilidades intelectuais e por um espírito. Para sermos plenos precisamos reunir esses três elementos, de forma harmoniosa e sistemática, permanente e equilibrada. Isso se reflete em posturas e comportamentos, pelos quais nos identificamos diante da sociedade.

Todos temos, por natureza, potencialidades individuais. Seria uma tolice permitir que o corpo, a alma e espírito conduzissem nossa vida sem um objetivo pré-determinado. Pelo contrário, eles precisam trabalhar de forma organizada, integrada e orientada se desejarmos resultados mensuráveis. Sem esse foco e empenho, nunca exploraremos a totalidade de nossas potencialidades individuais.

Entendo que é oportuno e instrutivo, de tempos em tempos, refletir um pouco sobre os avanços que temos feito; como também fazer a avaliação de nossa evolução profissional. Quais são nossos principais valores e prioridades? Nossa prioridade é a ascensão na carreira, ou ocupar posições hierárquicas superiores ou ter uma remuneração crescente?

Nossa carreira será bem sucedida se analisarmos o cenário; se fizermos escolhas sábias; se investirmos em nossa educação e nos mantivermos bem informados.

É preciso saber distinguir entre o essencial e o supérfluo; entre as demandas do mercado e o que temos condições de entregar ao nosso empregador mensalmente. Nem todos estão seguindo a melhor estratégia; nem todos estão adquirindo conteúdo empresarial compatível.

Escolhi uma profissão aos 18 anos; cursei a faculdade; no último ano escolar comecei a trabalhar, para adquirir experiência. Sempre tive uma inclinação para leitura de livros. No meu lar tive uma educação familiar e religiosa adequada. Sempre cultivei o desenvolvimento espiritual, porque entendo que a reunião das habilidades intelectuais com o avanço espiritual, nos tornam mais focados e produtivos.

Se descuidarmos de investir no espírito, seremos pessoas incompletas e limitadas. Tão importante quanto ser zeloso na vida profissional, é investir no desenvolvimento do espírito! O ser humano se completa apenas quando investimos tempo e recursos nestas duas áreas da vida. Ter fé e prazer no trabalho é de fundamental importância para uma vida próspera.

Felizes são aqueles que dispõem de uma visão espiritual, que tem sabedoria de alma, que tem aprendido com a história e que possuem grandes aspirações pessoais.

A ausência de Deus cria um vazio preocupante; é como se estivesse faltando algo em nós. O homem foi criado para uma vida de comunhão com o Criador e de relacionamentos sociais intensos e permanentes. Pense nisso enquanto lhes digo até a semana que vem.