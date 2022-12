Um homem de 40 anos e uma mulher de 33, foram detidos nesta segunda-feira, 26, por policiais militares por suspeita de comércio de entorpecente e conduzidos à delegacia de Polícia Civil, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, uma guarnição fazia ronda de rotina pela Avenida 34, quando no cruzamento com a Avenida 2208, no bairro Jardim Eldorado, os militares observaram um homem que conduzia uma motonetas Biz saindo de uma casa que já é observada pelos militares como provável ponto de venda de drogas.

O motociclista ao perceber a presença da viatura tentou fugir trafegando sobre a caçada, e em dado momento jogou um pacote de cor marrom atrás de um muro, onde fica um conjunto de apartamento.

O suspeito foi interceptado, e em revista pessoal foi encontrado em seu bolso a quantia de R$ 374,00 em dinheiro.

Indago sobre o pacote que havia jogado por cima do muro, o suspeito negou, porém, os militares foram ao local e encontraram o pacote e dentro havia aproximadamente 21 gramas substância aparentando ser pasta base de cocaína (crack).

Perguntado ao suspeito se ele teria mais drogas, o mesmo disse que não, e convidou os policiais para ir até sua casa.

O rapaz portava um molho de chaves e disse que era da residência da sua mãe, mas depois disse que as chaves eram do apartamento onde morava sua namorada, exatamente local onde os PMs observaram que ele havia saído.

Com isso, a guarnição foi ao endereço e em revista no interior do apartamento foi encontrado uma pedra análoga a pasta base de cocaína (crack) pesando aproximadamente 25 gramas, 20 gramas de substancia aparentando ser cocaína distribuída em 3 porções, três gramas de substância aparentando ser (crack), fracionadas em 13 embalagens prontas para a comercialização, oito aparelhos celulares de diversas marcas, a maioria com a tela quebrada, 10 cartões bancários, uma aliança de cor dourada, uma corrente de cor dourada, R$ 23,00 em moedas e uma caixa de som pequena sem procedência de marca XTRAD.

Além disso, os militares também procederam revista na bolsa da namorada do suspeito e foi encontrado a quantia aproximada de uma grama de substância aparentando ser crack, em 4 embalagens prontas para venda.

Diante dos fatos, o casal foi conduzido à delegacia de Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada.