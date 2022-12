Em sessão solene, o vereador Assis “Bula” Spanhol (PSB) tomou posse como novo presidente da Câmara Municipal para o biênio 2023/2024, substituindo o atual, Martinho de Souza Rodrigues, o popular Baiano Leiteiro (PSB), em Colorado do Oeste

“Bula” começa as atividades à frente do Poder Legislativo a partir de 1º de janeiro de 2023 e terá na Mesa Diretora os vereadores Fábio da Silva Souza (vice-presidente), Maria Marlúcia de Almeida (1ª secretária) e Wender de Souza Castro e Silva (2ª secretário).

Em seu discurso de posse, ocorrido semana passada na Câmara de Colorado, “Bula” reforçou a união dos parlamentares e destacou a bola relação com o prefeito José Ribamar (PSB), de quem foi secretário municipal de obras.

“A gente vem de uma família humilde, sempre lutando, enfrentando dificuldades e fazendo o melhor por nossa sociedade. Mas como muita luta e apoio da minha família, conseguimos chegar até aqui. Registro aqui também o apoio integral do prefeito Ribamar, na época que era secretário municipal de obras, prestei meu trabalho, dedicação 24 horas. O senhor foi muito importante nessa caminhada. Quero pedir a Deus que ilumine nos próximos dois anos para fazer um trabalho junto com apoio de todos os vereadores, continuar com essa harmonia no parlamento”, destacou.

Na sequência, o prefeito, que estava presente no ato de posse, ressaltou os avanços no município e reforçou o apoio dos vereadores em prol de melhorias para o município.