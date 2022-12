Na manhã desta segunda-feira, 26, em nota enviada a redação do Extra de Rondônia, a Energisa lamentou a morte do jovem Edgar Hardaia Neto, de 26 anos, que morreu eletrocutado na tarde de sábado, 24, durante trilha que fazia com amigos na área rural de Vilhena, (leia mais AQUI).

>>>Leia nota na íntegra:

A Energisa lamenta o ocorrido e informa que suas equipes estiveram no local do acidente, após ser acionada pelo Corpo de Bombeiros na área rural de Vilhena.

A empresa está colaborando na apuração e alerta que, em hipótese nenhuma, ninguém deve se aproximar da rede elétrica, a não ser a própria Energisa.

Em situações com rede ao solo entre em contato imediatamente com a concessionária através dos canais de atendimento no site www.energisa.com.br, aplicativo Energisa On, atendente virtual pelo Whats App (www.gisa.energisa.com.br) e 0800 647 0120, que iremos encaminhar equipes treinadas e especializadas para intervir no sistema com segurança.