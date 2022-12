Por meio de emenda parlamentar de autoria do deputado estadual Luizinho Goebel (PSC) foi disponibilizado a liberação do recurso no valor de R$ 350 mil para aquisição de uma Unidade de Terapia Intensiva – UTI, tipo “D” móvel para a população do Município de Espigão do Oeste/R).

O repasse foi possível por meio do Governo de Estado através da Secretaria de Estado da Saúde – Sesau, depositado nesta segunda-feira (19) na conta do Fundo Municipal de Saúdo do Município.

Para o deputado Luizinho, a aquisição de uma ambulância vai permitir que o município ofereça serviços na área de saúde com qualidade e eficiência, principalmente de pacientes. “Atender as necessidades da população de Espigão é nosso dever como parlamentar. Com a liberação desse recurso, o município garantirá a população mais rapidez no transporte, principalmente nos casos de emergência em que se exige agilidade nos primeiros socorros”, disse Goebel.

Além do repasse da emenda parlamentar, o deputado se colocou à disposição do prefeito Welinton Pereira Campos (Podemos), na realização das demais gestões que se fizerem necessárias para dar suporte nas áreas da saúde, educação e infraestrutura do município. “Vamos dar sequência às reivindicações do prefeito para o município, busca permanentemente recursos para melhorar o desenvolvimento da cidade. Tenho um comprometimento com a população de Espigão e vamos trabalhar juntos para conseguir cada vez mais recursos do governo do Estado”, completou Luizinho Goebel.