O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai anunciar ao longo desta semana mais nomes de aliados que irão compor o primeiro escalão de seu novo governo à frente do Palácio do Planalto. Para esta terça-feira (27), por exemplo, o petista deve promover mais uma lista de futuros ministros — incluindo a confirmação do senador Carlos Fávaro (PSD-MT) para o comando do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).

Fávaro não será, contudo, o único político a conquistar um cargo público voltado ao agro na futura gestão federal. Há a expectativa de que o deputado federal Neri Geller (PP-MT) assuma a presidência da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). A informação sobre a indicação do parlamentar para o posto foi divulgada pelo jornal Valor Econômico no último fim de semana — com tal possibilidade sendo reforçada por fontes consultadas pela reportagem do Canal Rural. Oficialmente, por ora, as equipes de Lula e do parlamentar não comentam o caso.

Neri Geller está na reta final de seu mandato como deputado federal por Mato Grosso. Nas eleições deste ano, ele concorreu ao Senado Federal, mas não foi eleito — na verdade, chegou a concorrer apesar de o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ter indeferido a candidatura.

Do Mapa para a Conab

Neri Geller foi o ministro da Agricultura durante a reta final do primeiro mandato de Dilma Rousseff (PT) na Presidência da República, ficando no cargo de março a dezembro de 2014. Aliado de Lula desde o primeiro turno das eleições gerais de 2022, ele integrou o grupo de trabalho da agricultura da equipe de transição e seu nome chegou a ser cogitado para voltar ao Mapa a partir do ano que vem — mas o presidente eleito definiu Fávaro para o posto.

A ida dele para a secretaria-executiva da pasta também foi outra possibilidade aventada nos últimos dias, mas o hoje deputado federal pelo PP, que é produtor rural, deve se tornar o próximo presidente da Conab.