Três pessoas da mesma família foram mortas na madrugada desta terça-feira (27), no bairro Novo Ji-Paraná, em Ji-Paraná.

A PM foi acionada por moradores, informando que estava acontecendo um tiroteio na chácara do “Mateuzinho”, homem que teria envolvimento com crimes. No local a Polícia se deparou com uma verdadeira cena de filme de terror. Logo na frente do portão havia vários estojos deflagrados de calibre 12 e o corpo de Mateus de Souza Lima, com várias marcas de tiros pelo corpo e com a cabeça dilacerada.

Dentro da casa, em cima de um colchão, os policiais localizaram o corpo da esposa dele, Flávia Maria de Jesus, com vários tiros pelo corpo e na cabeça.

Ao lado do corpo da mulher havia duas crianças, com manchas de sangue e com restos de massa encefálica chorando, sendo uma de 2 anos de idade e um bebê recém-nascido. Elas foram retiradas da casa e levadas ao Hospital.

Nos fundos do imóvel, os PMs localizaram o corpo de uma adolescente de 13 anos, que também é filha do casal, com a cabeça dilacerada, provavelmente com tiro de espingarda calibre 12.

Vizinhos relataram aos policiais que não ouviram veículo chegar ou sair do local.

A PM fez buscas mas não localizou suspeitos.