R$ 286.475,00. Esse é o valor exato registrado no site do Portal da Transparência com relação aos gastos em diárias da Câmara de Vereadores em 2022 no município de Colorado do Oeste.

Este valor supera os já registrados pelo sistema com relação aos últimos 10 anos das atividades do Legislativo.

A reportagem do Extra de Rondônia fez uma pesquisa através do sistema e constatou que as diárias foram utilizadas para deslocamentos em municípios rondonienses e outros Estados, incluindo Brasília (DF), Cuiabá (MT), Campo Grande (MS), e Palhoça (SC). Neste último município, um grupo de vereadores e deslocou até lá, em 7 de março, justificando “uma visita técnica à Unidade de Tratamento de Resíduos situada na rodovia BR 101, Km 215, galpão 02, bairro Bela Vista”.

O atual presidente da Casa de Leis, Martinho de Souza Rodrigues, o popular Baiano Leiteiro (PSB), recebeu R$ 44.200,00 em diárias. Já a vice-presidente, Maria Marlúcia de Almeida (PSB) recebeu R$ 19.600,00.; Por sua vez, o 1º secretário, Wender de Souza Castro (PSB) recebeu R$ 18.850,00, e o 2º secretário, Fábio da Silva (PDT) recebeu R$ 34.250,00

Os demais parlamentares receberam os seguintes valores: Assis Spanhol (PSB): R$ 28.100,00; Jair Ramos de Souza (PP): R$ 22.050,00; José Carlos dos Reis (DEM): R$ 6.250,00; Paulo Ferreira da Silva (MDB): R$ 6.000,00; Marcelino Vieira da Silva (DEM): R$ 3.300,00; Adalkiliano Avezão (PODE): R$ 4.250,00 e João Vitor Santana (PTB): R$ 2.200,00.

HISTÓRICO DOS ÚLTIMOS ANOS

Conforme pesquisa feita pelo Extra de Rondônia junto ao Portal da Transparência, 2022 foi ano da maior gastança de diárias com R$ 286.475,00. Veja, abaixo, o histórico:

2022: R$ 286.475,00

2021: R$ 76.300,00

2020: R$ 27.850,00

2019: R$ 129.950,00

2018: R$ 129.450,00

2017: R$ 132.890,00;

2016: 71.580,00

2015: R$ 71.580,00

2014: R$ 105.857,00

2013: R$ 66.120,00