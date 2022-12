Com o final do segundo ano da atual legislatura, a Câmara Municipal de Porto Velho está se preparando para a troca da Mesa Diretora, que fará o segundo biênio deste mandato.

A posse da Mesa Diretora do biênio 2023/2024 do Poder Legislativo da capital acontecerá em cerimônia solene no plenário da Câmara Municipal, às 09 horas do dia 1º de Janeiro, o novo presidente da Câmara Márcio Pacele, disse que continuará o trabalho de parceria com o Executivo Municipal aprovando os projetos de interesse da sociedade, e fiscalizando as frentes de obras da prefeitura.

A eleição que renovou a composição do comando do Parlamento definiu que os cargos da Mesa serão ocupados pelos seguintes vereadores:

PRESIDENTE: Márcio Pacele Vieira da Silva (PSB)

1° VICE-PRESIDENTE: Militino Feder Júnior (PL)

2°VICE-PRESIDENTE: Everaldo Alves Fogaça (Republicanos)

3°VICE-PRESIDENTE: Jurandir Rodrigues de Oliveira (PL)

Já as secretarias da Mesa estarão formadas dessa forma:

1° SECRETÁRIO: Gilber Rocha Merces (PODEMOS)

2° SECRETÁRIO: Waldison Freitas Neves (DEM)

3° SECRETÁRIO: Wanoel Chaves Martins (PV)