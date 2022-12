Na manhã desta terça-feira, 27, moradores do Assentamento Adriana, na área rural de Corumbiara, entraram em contado com redação do Extra de Rondônia, para expressar indignação com a Energisa, por deixar a comunidade sem energia elétrica há 5 dias.

De acordo com os moradores, a situação é revoltante e repugnante da forma que a empresa vem tratando os consumidores do assentamento.

“É um descaso total, pois a comunidade completa hoje 5 dias sem luz”. diz um morador. A energia acabou na sexta-feira, 23 a noite, e até o fechamento desta matéria ainda não havia sido restabelecida.

Segundo os moradores, diversas ligações foram feitas para a companhia avisando sobre o problema, porém, até o momento nada foi feito. Os moradores relatam que foram ao escritório da empresa em Corumbiara, mas não foram atendidos.

Os moradores além de ficarem sem energia durante este período natalino, amargaram muitos prejuízos com a perca de mais de mil litros de leite que estavam nos resfriadores, além de alimentos que precisam de refrigeração e tiveram que ser descartados

Os consumidores afirmam que irão entrar na justiça para que a empresa arque com os prejuízos causados, que não são poucos.