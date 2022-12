Aconteceu em várias Unidades Operacionais de Porto Velho-RO e interior do Estado entrega de panetones e literaturas religiosas para policiais militares em serviço na véspera de Natal, 24, durante as paradas diárias.

Na oportunidade integrantes do projeto Universal nas Forças Policiais (UFP) prestaram assistência espiritual, social e valorativa nos Batalhões. Já é algo que tem se tornado rotina nos últimos anos, visto que é um trabalho feito em parceria com a PMRO, intermediado pela Capelania da Diretoria de Serviço Social.

A Universal nas Forças Policiais (UFP) é um grande projeto da Igreja Universal do Reino de Deus que é realizado em nível nacional e tem como objetivo especialmente levar a palavra de Deus para os policiais militares. E na ocasião, é uma parceria que tem angariado bons frutos para a Corporação em mais de 2 anos de projeto no Estado de Rondônia, segundo o tenente coronel Miranda, Porta-Voz da PMRO “esse projeto tem conseguido levar aos nossos policiais uma palavra de amor e afeto durante o serviço dos policiais. E da mesma forma a Instituição comemora essa parceria, que é de suma importância, visto que a UFP encontra-se presente em todas as solenidades da Corporação realizadas no Quartel do Comando Geral, ajudando não só nas interseções religiosas durante os eventos, como também em logística, disponibilidade de recursos humanos para apoio em cerimoniais, entre outros auxílios” disse o oficial PM.