Um policial penal ainda não identificado foi atacado a tiros na tarde desta terça-feira (27), na Rua Maldonado com Munique, bairro Cidade Nova, zona sul da capital.

De acordo com as informações, o criminoso usava uma bicicleta modelo Lotus de cor verde. A vítima estava no lavajato quando o criminoso sacou a arma de fogo e atirou na cabeça do policial penal.

A vítima foi socorrida às pressas até o Hospital e Pronto Socorro João Paulo II por uma equipe do SAMU.